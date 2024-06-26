Брайтон отримає від Марселя 6 мільйонів євро за дострокове розірвання контракту у виконанні головного тренера Роберто Де Дзербі. Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо. Італійський фахівець уже підписав контракт із Марселем до червня 2027 року.

Де Дзербі офіційно домовився з Марселем

Повідомляється, що президент Олімпіка Пабло Лонгорія і новий директор клубу Мехді Бенатіа працювали над цим призначенням кілька тижнів. Згідно La Provence, Де Дзербі вже склав план підготовки на міжсезоння: перший збір Марселя запланований на перший тиждень липня.

Зараз Де Дзербі чекає прибуття безлічі своїх співробітників, серед яких буде колишній спортивний директор Сассуоло Джованні Россі. Він стане "правою рукою" наставника.

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