Атлетіко не розчарувався в Артемі Довбику після невдалого виступу форварда на Євро-2024.

Атлетіко, як і раніше, зацікавлений у нападнику Жирони і збірної України Артемі Довбику. Як інформує Objetivo.Atletico, українець не розчарував "кольчонерос" після невдалого виступу на Євро – у Німеччині Артем не забив жодного м'яча в трьох матчах.

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Повідомляється, що Довбик досі залишається основним варіантом посилення лінії нападу "матрацників". Однак мадридський клуб наполягає на тому, що вартість форварда становить близько 25 млн євро – саме з такою пропозицією Атлетіко звернувся до Жирони.

Намір "кольчонерос" полягає в тому, щоб спробувати досягти угоди, ґрунтуючись на виступах Довбика впродовж усього сезону, а не тільки на його результативності в Ла Лізі. Якщо Атлетіко не зможе переконати Жирону знизити ціну на Артема, мадридський клуб готовий переключитися на "запасні" варіанти.

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