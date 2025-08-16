Штутгарт на своєму офіційному сайті оголосив про повернення Тьягу Томаша. Він поставив підпис під контрактом до літа 2029 року. Як інформує Kicker, шваби заплатили за нього близько 14 млн євро. "Вовки" залишили за собою право на 15% від наступного перепродажу.

"Тьягу володіє безліччю якостей: він швидкий, добре володіє м'ячем і має чудову техніку. Завдяки цим навичкам він не тільки відмінно вписується в нашу стратегію на гру, але і зробить нашу атаку значно більш універсальною і, отже, більш ефективною", – зазначив спортивний директор Штутгарта Крістіан Гентнер.

Влітку 2023 року Томаш повинен був продовжити контракт зі Штутгартом, але угода зірвалася, оскільки Спортінг заплатив за нього клаусулу в розмірі 15 млн євро. Через рік вінгер опинився у Вольфсбурзі.

