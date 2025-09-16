– Ігоре, чи правда, що клуб АПЛ пропонував Шахтарю 32 млн євро за Аліссона?

– Я чув, що була пропозиція щодо Аліссона, але я чомусь чув про РБ Лейпциг. Можливо також хтось з англійської Прем'єр-ліги.

Зірка Шахтаря міг перейти в АПЛ вслід за Кевіном – джерело назвало ім'я клубу і ціну, від якої відмовилися

Наскільки я точно знаю, то за Аліссона 30 мільйонів євро пропонував РБ Лейпциг. Але Шахтар не розглядав цю пропозицію. Вони вважають, що за менш ніж 50 мільйоні Аліссона не продадуть. Але пропозиція була, – відповів на запитання глядача журналіст Ігор Циганик в ефірі своєї програми на YouTube-каналі.

Нагадаємо, що зі схожою пропозицією щодо Аліссона звертався й англійський Сандерленд. Але Шахтар не погодився відпустити 19-річного бразильця.

