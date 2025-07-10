Спортивний директор Арсенала Андреа Берта прибув до Лісабона в п'ятницю і покинув столицю Португалії в понеділок ні з чим, не зумівши домовитися про підписання форварда Спортінга Віктора Дьокереша.

"Леви" вимагали 80 млн євро за гравця, тоді як "каноніри" були готові розщедритися на 65 плюс 15 млн євро бонусами, з яких 5 млн євро – легко досяжні. Спортінг готовий поступитися і прийняти пропозицію за схемою 70+10, але не менше.

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Сам Дьокереш хотів би перейти саме в Арсенал – він навіть готовий відмовитися від 2 млн євро з 8,3 млн євро річної зарплати, яку пропонує Арсенал. Швед відмовляється повертатися до тренувань зі Спортінгом.

Повідомляється, що "леви" очікували, що Арсенал повернеться до переговорів після того, як вони провалилися. Але лондонський клуб не виходить на зв'язок зі Спортінгом вже цілих три дні. Трансфер Дьокереша в Лондон – на межі зриву.

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