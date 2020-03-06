Гранада здолала Атлетік, однак вилетіла з Кубка Іспанії – баски стали другим фіналістом турніру

У матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка Іспанії Атлетік на виїзді поступився Гранаді. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Кубок Іспанії, 1/2 фіналу, матч-відповідь

Гранада – Атлетік – 2:1 (0:1)

Голи: Фернандес, 48, Санчес, 76 – Берчіче, 82

Сусіди по турнірній таблиці Ла Ліги зійшлися у матчі-відповіді Кубка Іспанії, аби з’ясувати, хто достойніший фіналу турніру. У першому матчі на своєму полі баски здобули мінімальну перемогу, тож рахунок був доволі хитким.

Перша половина зустрічі пройшла за мінімальної переваги господарів, що позначилось і на кількості небезпечних моментів. В середині тайму захисник гостей Мікель Сан Хосе скористався чудовим пасом Юрі Берчіче і з меж штрафного майданчика спрямував м'яч ліворуч від воріт. А перед свистком на перерву венесуельський півзахисник Янхель Еррера замкнув поперечну передачу, головою пробивши в лівий кут воріт, але один із захисників встиг заблокувати його удар.

Одразу після відпочинку Гранада забила! Ще один венесуелець Дарвін Мачіс накрутив оборону на лівому фланзі і навісом у штрафному майданчику знайшов Карлоса Фернандеса, який легким порухом голови переправив м’яч у дальній кут воріт.

Після забитого гола господарі продовжили домінувати на полі і згодом забили вдруге. Герман Санчес виявився спритнішим за інших у штрафному майданчику господарів і після подачі з кутового головою перевів м’яч у сітку.

Другий пропущений м’яч сколихнув Атлетік і гості побігли вперед. Як наслідок, непогані індивідуальні дії продемонстрував Берчіче: він протягнув сферу лівим флангом і, змістившись до лінії штрафного майданчика, влучно пробив у дальній кут воріт. Цей гол виявився останнім у матчі і вивів "левів" у фінал турніру.

У вирішальній зустрічі баскський клуб зустрінеться з Реал Сосьєдадом, який напередодні мінімально переміг Мірандес.

Реал Сосьєдад здолав сенсаційний Мірандес та став першим фіналістом Кубка Іспанії