Гранада – Реал – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Реал на виїзді переміг Гранаду в рамках 36 туру іспанської Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Гранада – Реал.

Вже до 16-ї хвилини Реал зняв усі питання щодо переможця поєдинку. Спочатку Менді потужним ударом з гострого кута "прошив" голкіпера суперника, а невдовзі після цього Бензема збільшив перевагу мадридців.

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Після перерви господарі зуміли відквитати один м'яч, але цього було замало, щоб зберегти ще інтригу у турнірі.

Нагадаємо, за два тури до завершення сезону Прімери Реал лідирує, випереджаючи Барселону на 4 очки.

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