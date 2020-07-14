toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДРІЯ - ДИНАМО АНДРІЙ ЛУНІН

Гранада – Реал – 1:2 – відео голів та огляд матчу

09:58 - Читать на русском
Гранада – Реал – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Гранада – Реал – відео голів та огляд матчу / Фото AS

Реал на виїзді переміг Гранаду в рамках 36 туру іспанської Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Гранада – Реал.

50’ Дарвін Мачіс
 
Ферлан Менді 10’
Карім Бензема 16’
10’ Ферлан Менді
16’ Карім Бензема
50’ Дарвін Мачіс

Вже до 16-ї хвилини Реал зняв усі питання щодо переможця поєдинку. Спочатку Менді потужним ударом з гострого кута "прошив" голкіпера суперника, а невдовзі після цього Бензема збільшив перевагу мадридців.

Рамос не спішить віддавати кубок Ла Ліги Реалу після перемоги над Гранадою

Після перерви господарі зуміли відквитати один м'яч, але цього було замало, щоб зберегти ще інтригу у турнірі.

Нагадаємо, за два тури до завершення сезону Прімери Реал лідирує, випереджаючи Барселону на 4 очки.

Реал втримав перемогу над Гранадою: мадридці граються з вогнем, сильний півзахист "бланкос" і корисний Бензема

blog_ava
Головні новини футболу 13 липня: Манчестер Сіті дізнався шокуючий вердикт, Циганков та Миколенко можуть покинути Динамо
07:00
1813
Теги
Відеоновини Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Гранада - Реал Мадрид Гранада Гранада
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
1
хв
Челсі
22:15
Норвіч
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук