Нападник Уотфорда Луїс Суарес все ж залишиться у чемпіонаті Іспанії.

Гранада на своєму офіційному сайті повідомила про перехід колумбійця. Сума трансферу не розкривається, особистий контракт розрахований на 5 років.

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Суарес належав Уотфорду, але за першу команду "шершнів" так і не дебютував. Минулого літа його віддали Сарагосі в оренду, і 22-річний форвард чудово проявив себе в Іспанії – 19 голів та 6 асистів у 39 матчах Сегунди. Тепер колумбієць спробує закріпитися на елітному рівні.

Зауважимо, що інтерес до Суареса приписували київському Динамо, однак жодних серйозних підтверджень переходу так і не з'явилося.

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