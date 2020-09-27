Іспанська Гранада зіткнулась з неприємною ситуацією після поразки (1:6) від "матрацників" у Ла Лізі.

Після матчу Атлетіко – Гранада трапилась неприємна ситуація. Спонсор гостей, яким є французька букмекерська контора, опублікував у своєму Твіттері фото теплової карти Жоау Феліша.

Розгром імені Суареса у відеоогляді матчу Атлетіко – Гранада – 6:1

Все б нічого, але вона не відповідала дійсності, а сама картинка образливо описувала стан Гранади у матчі з "матрасниками". Спонсор вирішив обрати для свого "шедевру" саме Феліша, адже він створював багато гострих моментів, заробив пенальті, який, щоправда, не реалізував Сауль, віддав асист та забив прекрасний гол. Гранада вже вимагає публічних вибачень та негайного виправлення ситуації від букмекерської контори.

Нагадаємо, Атлетіко знищив підопічних Дієго Мартінеса з рахунком 6:1, а Луїс Суарес дебютував у цьому матчі у футболці "матрасників", записавши до свого активу дубль та асист. До слова, Гранада попри поразку перебуває на другому місці у турнірній таблиці Ла Ліги.

Атлетіко познущався з Гранади – Суарес у дебютному матчі оформив два голи та асист