Чемпіонат Іспанії 2023/24, 3-й тур

Кадіс – Альмерія – 1:1

Голи: Ернандес, 59 – Кайкі, 90+5

Вилучення: Сан-Еметеріо, 90+10 (Кадіс)

Гранада – Мальорка – 3:2

Голи: Рубіо, 12, Сарагоса, 46, Узуні, 70 (пен) – Пратс, 38, Коста, 87

Нереалізований пенальті: Мурікі, 18 (Мальорка)

Альмерія набрала перші очки у чемпіонаті, розписавши нічию з Кадісом на виїзді. Команди забили по м'ячу в другому таймі, причому гості відігрались у компенсований час – як і в домашці з Кадісом у березні. Цікаво, що гол Кайкі Фернандеса, забитий на 94-й хвилині й 36-й секунді, став найбільш пізнім виїзним голом Альмерії у Ла Лізі за всю історію.

Гранада у рідних стінах втримала перемогу над Мальоркою. У матчі було забито п'ять голів, однак найбільшою цікавинкою став пенальті острів'ян на 18-й хвилині. Мурікі з "позначки" пробив у стійку, не реалізувавши 11-метровий у Ла Лізі вдруге поспіль – за останні 23 роки жоден футболіст балеарців так не фейлив.

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