Гранада перемогла Леганес і очолила турнірну таблицю, Валенсія мінімально здолала Атлетік: 7-й тур Ла Ліги, матчі суботи

Черговий тур чемпіонату Іспанії у суботу продовжився кількома поєдинками. Рахунки та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 7-й тур

Атлетік – Валенсія – 0:1

Голи: Черишев, 27

Гранада – Леганес – 1:0

Голи: Пуертас, 28

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Валенсія не надто вдало розпочала сезон, здобувши лише одну перемогу у шести матчах чемпіонату. Покращити своє турнірне становище "кажани" планували у поєдинку з Атлетіко. Вже на 5-й хвилині Максиміліано Гомес, отримавши передачу в район одинадцятиметрової позначки, пробив вище воріт, змарнувавши дуже хорошу можливість відкрити рахунок. Незабаром він втратив ще один чудовий шанс, коли після його удару м’яч пролетів впритул з лівою стійкою.

В середині тайму Есек’єль Гарай головою пробивав під поперечину, однак Унаї Сімон врятував свою команду витягнувши, здавалося б, "мертвий" удар. На 27-й хвилині, після разючої контратаки, російський легіонер Валенсії Денис Черишев, отримавши блискучий пас від Феррана Торреса у центр штрафного майданчика, в дотик замкнув передачу повз голкіпера. Аби переконатися, що гол був чистий, арбітр навіть скористався послугами системи VAR – техніка підтвердила взяття воріт. Валенсія продовжувала нагнітати, але у першому таймі більше нічого гострого створити не змогла.

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По перерві могли зрівнювати господарі: Ібаі Гомес виконав перспективний штрафний, однак м’яч після його удару просвистів над поперечиною. Атлетік притис гостей до своїх воріт і намагався зрівняти – впевнено діяла оборона Валенсії. Протягом хвилини двічі міг забивати Іньякі Вільямс: спочатку з його ударом впорався Яспер Сіллессен, а згодом, після добивання, м’яч влучив у праву стійку. На 67-й хвилині він знову загрожував воротам суперника, та випередивши захисників пробив з гострого кута повз ворота.

Згодом дубль міг зробити Черишев, вийшовши віч-на-віч з голкіпером – Унаї Сімон чудово зорієнтувався у ситуації і в падінні ногами перевів сферу подалі від своїх воріт. Атлетік дуже хотів зрівняти, однак фортуна цього разу була на стороні "кажанів". Ця перемога принесла Валенсії 9 очок і дев’яту сходинку у турнірній таблиці, Атлетік з 12-ма пунктами залишився четвертим.

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Гранада на власному полі приймала аутсайдера турнірної таблиці чемпіонату Іспанії – Леганес. Екс-клуб нашого Андрія Луніна переживає не найкращі часи, маючи у своєму активі лише дві нічиї та чотири поразки. "Пепінерос" покладали певні сподівання на цей матч, однак зі стартовим свистком більше руйнували атаки господарів, аніж створювали свої. Перший реальний шанс у них з’явився лише в середині тайму – Юссеф Ен-Немірі пробивав з меж штрафного майданчика, але з його пострілом впорався Руй Сільва. Натомість Гранада накочувала атаку за атакою, одна з яких закінчилась взяттям воріт: Роберто Сольдадо відпасував на Антоніо Пуертаса, який задав неймовірного удару з далекої відстані. М’яч влетів під поперечину і рахунок став 1:0. У доданий до першого тайму час гості вимагали від арбітра призначення пенальті і той навіть скористався системою VAR, однак підстав для одинадцятиметрового не знайшов.

Після перерви Леганес мав кілька можливостей відігратись. Зокрема на 57-й хвилині Хосе Луїс Ресіо завдав шаленого удару у напрямку правої стійки, але голкіпер зумів кінчиками пальців дотягнутись до м’яча і відвести загрозу від своїх воріт. Наприкінці матчу Хосе Антоніо Мартінес зіграв рукою у штрафному майданчику і гравці Леганеса знову вимагали пенальті. Арбітр скористався послугами техніки, яка знову була на стороні господарів. Перемога принесла Гранаді 14 очок і другу сходинку у турнірній таблиці, Леганес з двома пунктами останній.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ