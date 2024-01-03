Гранада перемогла Кадіс у дербі, перервавши 15-матчеву безвиграшну серію та закрутивши інтригу у боротьбі за виживання
Чемпіонат Іспанії 2023/24, 19-й тур
Гранада – Кадіс – 2:0
Гол: Узуні, 22, Сарагоса, 70
Вилучення: Собріно, 54 (Кадіс)
Сельта – Бетіс – початок о 20:15
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Гранада перервала 15-матчеву безвиграшну серію у Ла Лізі, перегравши Кадіс у андалусійському дербі. Голи забили Узуні та Сарагоса. "Насриди" не просто здобули другу перемогу в поточному чемпіонаті, а й покращили шанси на виживання.
Вони перебувають у зоні вильоту, але до рятівної 17-ї позиції залишається чотири очки. Цю позицію займає Кадіс, який тепер має 15-матчеву безвиграшну серію у Ла Лізі.
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