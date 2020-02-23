toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ШАХТАР - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛЕВАНТЕ - РЕАЛ МАДРИД ДИНАМО - ВОРСКЛА

Гранада на виїзді розбила Осасуну: 25 тур Ла Ліги, неділя

14:52 28
Гранада на виїзді розбила Осасуну: 25 тур Ла Ліги, неділя
Осасуна – Гранада – 0:3 / Фото із відкритих джерел

Осасуна вдома розгромно поступилась Гранаді. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 25-тур

Осасуна – Гранада – 0:3

Голи: Мачіс, 4, 28, Фульк'є, 41

Алавес – Атлетік – початок о 15:00

Вальядолід – Еспаньйол – початок о 17:00

Хетафе – Севілья – початок о 19:30

Шокуюча поразка мадридців у відеоогляді матчу Леванте – Реал

Недільний ігровий день розпочинав поєдинок Осасуна – Гранада. Гостям вдалось забезпечити собі комфортну перевагу вже на початку матчу. На 4-й хвилині Мачіс увірвався до штрафного майданчика і потужно пробив у ліву дев'ятку. Трохи згодом відзначився той же Мачіс. Він випередив захисників, опинившись першим на м'ячі у штрафному суперника, і легко переграв воротаря. Під завісу тайму ще й Фульк'є отримав передачу на хід і холоднокровно пробив у дальній кут – 3:0.

Після перерви гості спробували збільшити і так суттєву перевагу. На 50-й Сольдадо вийшов віч-на-віч із голкіпером, але Ерерра виконав неймовірний сейв. На 82-й гранадцям це таки вдалось, але взяття воріт скасували через офсайд. Після цього матчу Гранада посідає 9-те місце, а Осасуна залишилась на 12-му.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ

blog_ava
Коронавірус спричинив переполох в Італії – розповсюдження хвороби почалося з футболіста-аматора
06:30
2214
Теги
Алавес Алавес Гранада Гранада Вальядолід Вальядолід Іспанія Осасуна Осасуна Севілья Севілья Атлетік Атлетік Еспаньйол Еспаньйол Хетафе Хетафе
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
55
хв
Манчестер Юнайтед
16:00
Уотфорд
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук