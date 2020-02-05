Гранада феєрично вибила Валенсію з Кубка Іспанії – чинний тріумфатор покидає турнір "завдяки" своєму екс-ветерану

Перший чвертьфінал Кубка Іспанії одразу приніс несподіваний результат.

Кубок Іспанії, 1/4 фіналу

Гранада – Валенсія – 2:1

Голи: Сольдадо, 3, 90+4 (пен.) – Родріго, 40

Валенсія орендувала півзахисника Роми Флоренці

Вже на третій хвилині матчу досвідчений нападник Роберто Сольдадо вивів господарів уперед. Ще до свистка на перерву Родріго зумів вирівняти становище.

Другий тайм суперники провели акуратніше, і коли здавалось, що овертайм неминучий, арбітр призначив пенальті у ворота гостей. Сольдадо, який у 2010-2013 роках захищав кольори "кажанів", влучним ударом не пустив свою колишню команду у півфінал.

Нагадаємо, саме Валенсія перемогла у Кубку Іспанії у минулому сезоні, обігравши у фіналі Барселону.

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