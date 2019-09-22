Гранада – Барселона – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Гранада сенсаційно переграла Барселону в матчі 5-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Гранада – Барселона.

Гранада в самому дебюті шокувала Барселону, коли Азіз відкрив рахунок вже на 2-ій хвилині матчу. Цікаво, що господарі продовжили грати активніше, проте не змогли пробити тер Штегена. В другому таймі на полі з'явились Мессі та Фаті, проте це не допомогло каталонцям. До того ж, Гранада відзначилась вдруге, Вадільйо реалізував пенальті за гру рукою у виконанні Відаля.

Гранада впевнено перемогла Барселону й очолила турнірну таблицю Ла Ліги

Таким чином, Гранада набрала 10 очок і несподівано очолила турнірну таблицю Ла Ліги, випереджаючи Севілью та Атлетіко за додатковими показниками. Барселона, маючи всього 7 залікових балів, опустилася на сьому позицію.

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