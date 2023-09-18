Гранада – Жирона: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ла Ліги – Циганков і Довбик в основі
21:14 - Читать на русском
Жирона в рамках виїзного матчу іспанської Прімери зустрінеться з Гранадою. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 5-го туру Ла Ліги 2023/24 Гранада – Жирона розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. Віктор Циганков і Артем Довбик розпочнуть зустріч у стартовому складі!
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Стартові склади
Гранада:
Жирона:
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