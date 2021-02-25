"За великим рахунком, динамівцям до снаги виграти в Бельгії, або, принаймні, домогтися позитивного для себе результату. Безумовно, у Києві краще було б зіграти 0:0. Тепер у бельгійців більше стратегічних варіантів ведення гри. Але є для Динамо і позитивний момент. Вони точно знають, що їм потрібно забивати, тому кияни, якщо і будуть грати з оглядкою на свої тили, їм все одно потрібно думати про якісні атакувальні дії.

"Сподіваюсь на домашні заготовки від Луческу": легенда Динамо вірить в успіх киян у матчі Ліги Європи з Брюгге

У першому матчі підопічним Мірчі Луческу не вистачило агресії в атаці, швидкості, пресингу на чужій половині поля та індивідуальної майстерності. Що казати, якщо Динамо за весь матч на НСК Олімпійський завдало лише одного удару в площину воріт. Так, він виявився результативним, але цього замало для досягнення максимального результату в матчі за такою командою, як Брюгге.

Важко буде, але важливо постаратися зіграти не в лютневий футбол, а, наприклад, квітневий або травневий. У Динамо є талановита молодь, тому потрібна швидкість.

Суперники приблизно рівні, тому припущу, що основний і додатковий час завершиться з рахунком 1:1. А хто переможе в серії пенальті, мені сказати складно. Я сам свого часу не любив пробивати 11-метрові. Якби у воротах Динамо стояв Олександр Шовковський, то я поставив би на виграш киян. А так 50 на 50", – сказав Грачов у коментарі виданню РБ.

Нагадаємо, у першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи кияни на власному полі розписали бойову нічию з бельгійцями 1:1. Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 25 лютого, о 22:00.

Брюгге – Динамо: анонс матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи