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Грачов: Динамо – найперспективніша команда України

13:46 865 Читать на русском
Грачов: Динамо – найперспективніша команда України
Гравці Динамо / Соцмережі

Екс-форвард Шахтаря Віктор Грачов поділився своєю думкою про київське Динамо.

"Динамо хитало з однієї сторони в іншу. Часом здавалося, що тренера Олександра Хацкевича звільнять. Однак команда в такі моменти покращувала результати. Щоправда, ненадовго.

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Нині Динамо – найперспективніша команда України. Але чи прогресує молодь? За минулу частину чемпіонату я не побачив руху вперед. Ті, хто приходить із дублю, голосно заявляють про себе, грають на високому рівні кілька матчів – а потім "скисають" і спускаються до загальної сірості.

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Кияни не боротимуться за чемпіонство цього року", – цитує Віктора Грачова Gazeta.ua.

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Динамо Динамо Віктор Грачов
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