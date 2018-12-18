Екс-форвард Шахтаря Віктор Грачов поділився своєю думкою про київське Динамо.

"Динамо хитало з однієї сторони в іншу. Часом здавалося, що тренера Олександра Хацкевича звільнять. Однак команда в такі моменти покращувала результати. Щоправда, ненадовго.

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Нині Динамо – найперспективніша команда України. Але чи прогресує молодь? За минулу частину чемпіонату я не побачив руху вперед. Ті, хто приходить із дублю, голосно заявляють про себе, грають на високому рівні кілька матчів – а потім "скисають" і спускаються до загальної сірості.

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Кияни не боротимуться за чемпіонство цього року", – цитує Віктора Грачова Gazeta.ua.