"У кращій формі до цього матчу підходить Динамо, тому що команда лідирує в УПЛ, зіграла 0:0 з Бенфікою у Лізі чемпіонів. Київський клуб – фаворит цього протистояння, питань немає. Де Дзербі ще тільки розбирається з командою і футболістами, а Луческу вже розібрався.

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У "гірників" чергуються хороші матчі із зустрічами не надто високого рівня. Але прохід двох стадій кваліфікації ЛЧ і вихід в груповий етап кажуть, що у команди є потенціал. А як його використовувати – інше питання. Пройти Генк і Монако, напевно, не під силу іншим українським клубам. Але інше питання – невиразні матчі в чемпіонаті.

Кому з тренерів більше потрібна перемога в Суперкубку? Думаю, через 2-3 сезони цей турнір зживе себе. Він нічого не дає, це просто одна гра. Для уболівальників це добре – зайва гра Динамо проти Шахтаря, задоволення від перегляду. Більше цей Суперкубок нічого не означає, ні для однієї команди в Європі. Він не дає жодних привілеїв або статусу.

З одного й іншого боку це буде розвідувальний матч перед зустріччю 3 жовтня (Динамо прийматиме Шахтар у 10-му турі УПЛ, – прим.). Команди подивляться, хто на що здатний. Напевно, будуть зміни і в стартових складах. А ось 3 жовтня буде справжнє дербі. Результат матчу за Суперкубок не буде таким важливим, це просто додаткова емоція", – сказав Грачов у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Суперкубок України відбудеться вже завтра, 22 вересня, у Києві на НСК Олімпійський.

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