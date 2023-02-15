У 2021 році будинок Анхеля Ді Марії було пограбовано. Чотирьох осіб звинувачують у груповому пограбуванні, їм загрожує тюремний строк до п'яти років.

Пограбування будинку Анхеля Ді Марії відбулося під час матчу ПСЖ із Нантом. Поліція визначила чотирьох учасників крадіжки – двох чоловіків і двох жінок. У той час як чоловіки здійснювали крадіжку зі зломом, жінки їм допомагали. Одній жінці загрожує термін до 1 року (плюс ще один рік умовно), другій – умовний термін в один рік. Одному чоловікові загрожує п'ятирічний термін, другому - трирічний. Про це інформує L'Equipe.

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Серед вкрадених речей було близько 40 розкішних годинників і прикрас. Дружина і діти Ді Марії в цей час перебували у будинку, але не зустріли жодного грабіжника.

Що цікаво, тієї ж ночі було пограбовано будинок ще одного футболіста ПСЖ, Маркіньйоса. Двох чоловіків у цій справі було засуджено минулого місяця: перший був засуджений до семи років позбавлення волі, другий – до п'яти років (до трьох – умовно).

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