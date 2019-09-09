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"Гра збірної України у матчі з Литвою нас сильно вразила", – захисник збірної Нігерії Троост-Еконг

18:57 446 Читать на русском
"Гра збірної України у матчі з Литвою нас сильно вразила", – захисник збірної Нігерії Троост-Еконг
Вілліам Троост-Еконг / Сайт ФІФА

Один з лідерів африканської збірної оцінив рівень українських гравців перед товариським матчем у Дніпрі.

 

"Перш за все, хотів би подякувати Україні за дуже теплий прийом! Що ж стосується майбутнього матчу, то він буде для нас непростим, оскільки зараз в нашому складі не так багато досвідчених футболістів. Хоча, з іншого боку, молоді виконавці завжди рвуться грати за національну команду, показувати в її складі найвищі результати.

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Усією командою дивилися матч України з Литвою, і мушу сказати, що гра української збірної дуже вразила. Крім того, той факт, що наш суперник в рейтингу збірних ФІФА посідає досить високу позицію, також багато про що говорить. Матч зі збірною України – виклик, до якого ми готові", – цитує Трооста-Еконга dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, товариська гра Україна – Нігерія відбудеться завтра (10 вересня), о 21:30 за київським часом.

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Теги
Збірна України Україна - Нігерія Україна Україна Нігерія Нігерія Вілліам Троост-Еконг Вілліам Троост-Еконг
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