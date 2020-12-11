"Зараз я бачу, що команда може зібрати всі свої сили на цей матч. Вважаю, що гра з Ворсклою – найважливіша у цьому сезоні. Потрібно закінчити цей рік на мажорній ноті і спокійно йти у відпустку.

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Ми будемо прощатися з деякими футболістами, будемо давати їм статус вільних агентів. Кілька людей вже з нами не поїдуть на матч з Ворсклою. Остаточне рішення щодо інших гравців будемо приймати вже після цього матчу", – сказав Кобін у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Минай перед завершальним матчем першого кола посідає у турнірній таблиці УПЛ 11-ту сходинку, набравши 9 очок – в активі закарпатців дві перемоги, три нічиї та шість поразок.

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