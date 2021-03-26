Український тренер Віталій Кварцяний поділився очікуваннями від матчів збірної України з Фінляндією та Казахстаном у відборі до ЧС-2022.

"Фінляндія – "німецька" команда. Гравці мотивовані, дисципліновані, зіграні, голодні до перемог. Є особистості, як-от нападник Теему Пуккі. Гра з фінами буде не легшою від матчу з Францією. Боротьба йтиме за кожен метр поля. На кожну нашу атаку фіни відповідатимуть своєю.

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Казахстан гірше виглядає в плані розкрученості гравців й гратиме від оборони. Тут гірша майстерність у футболістів, і це дає шанс реалізувати нашу перевагу в колективній швидкості. Важливо забити перший м'яч і змусити казахів відійти від плану на гру", – зазначив Кварцяний у інтерв'ю Газеті по-українськи.

Додамо, що матч проти Фінляндії відбудеться вже 28-го березня на НСК Олімпійський. Команди підходять до гри з рівною кількістю очок – Україна зіграла внічию з Францією, а фіни розійшлись миром з Боснією та Герцеговиною.

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