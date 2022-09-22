Старт сезону УПЛ 2022/23 видався для одеського Чорноморця не надто вдалим. У перших 4 турах команда Григорчука не знала смаку перемог, але гра "моряків" дозволяє передбачати, що попереду їх буде чимало.

Перед початком сезону навряд чи хтось би відніс Чорноморець до команд, які перебуватимуть у зоні вильоту або крокуватимуть перед нею. Одесити завжди тягнулися до вершин, тож старт сезону без перемог став неприємним сюрпризом не лише для вболівальників "моряків".

Втім, все далеко не так скрутно, як виглядає на папері. І в команди Григорчука ще є достатньо часу для того, щоб не лише набрати необхідних обертів, а й заручитися прихильністю пані Фортуни, яка завжди обирає сильніших.

Амбітний тренер

Романа Григорчука не потрібно представляти українським шанувальникам футболу. Саме цей фахівець зумів подарувати Одесі Лігу Європи, коли рівень нашої першості був просто шаленим. Цілком успішним був його закордонний вояж – Габала, Астана та солігорський Шахтар Григорчука асоціювалися з перемогами та хорошою якістю гри.

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Цей фахівець вміє давати результат та витискати з футболістів максимум, разом з тим не забуваючи, що футбол – це видовище, а результат на табло – далеко не єдине, чому люди приходять на стадіон або спостерігають за матчами по телевізору та гаджетах.

Так, у Чорноморця проглядаються проблеми: з Вересом команда не змогла знайти аргументи на швидкий гол рівнян, які згодом ще й не реалізували пенальті. Ключик до оборони Металіста 1925 знайти теж не вдалося, тут хоч потішила "сухість" власних воріт. У протистоянні з Інгульцем довелося відіграватися, але на перемогу сил забракло.

Класний матч одесити видали проти Шахтаря. Саме вони стали першою командою УПЛ, від якої донеччани пропустили у сезоні 2022/23 – вже на 9-й хвилині забив Брагару. Після цього, до честі одеситів, команда не закопалася у власному карному майданчику, що ми вже звикли бачити в іграх проти лідерів, а намагалася грати у свій футбол. Григорчук не міг допустити, щоб його хлопці просто відбивалися, очікуючи фінального свистка. Тож Чорноморець продовжив діяти агресивно та за емоціями перегравав суперника.

Нічия 1:1 виглядала цілком логічною, але тут на бік Шахтаря стала удача. Вже на останній компенсованій хвилині удар Очеретька завдяки рикошету подарував "гірникам" 3 очки. Було помітно, що наставник одеситів вкрай розчарований, але колосальний досвід допоможе йому подолати цей удар та внести необхідні корективи у дії команди. Роман Григорчук ніколи не мирився з невдачами, що дозволило йому досягнути успіху на тренерській ниві.

Досвідчений склад

Поки що одесити роблять велику ставку на досвід. За місце у воротах боряться Непогодов та Паст, імена Сєліна, Бобка, Білого, Політила, Кравченка та Гладкого відомі всім, для Путрі, Петька та Кузика матчі УПЛ вже давно не є чимось новим та незбагненним.

Юсова Григорчук помітив у Білорусі, шанс вибити собі місце під сонцем отримав Брагару, і він ним поки що користається на повну. Команда цілком добре укомплектована, щоб виконувати тренерські завдання та втілювати на полі його ідеї. Поки що удача була не на стороні "моряків", але це ніяк не пов'язано зі складом Чорноморця.

Проблема у реалізації, а не в моментах

Агресивна манера гри дозволяє Чорноморцю створювати достатню кількість гольових можливостей біля воріт суперника. Якби одесити реалізували бодай третину – їхня позиція в таблиці була б геть іншою.

Гольового хисту Гладкого та наполегливості Юсова поки що не вистачає, щоб команда забивала багато та стабільно. Якщо Роман Григорчук знайде розв'язання цієї проблеми, то вже в найближчих матчах чемпіонату ми побачимо зовсім інший Чорноморець.

Зараз рівень команд УПЛ вирівнявся, кожен матч – це жорстка безкомпромісна баталія. Визначальними стануть вдалі тренерські задумки та їх ефективне втілення на футбольному полі. Чорноморець – це та команда, яка володіє цими факторами та заслуговує на те, щоб фортуна усміхнулася, а позиція у турнірній таблиці – покращилася.