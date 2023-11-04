"Для мене це гра, якою я найбільше пишаюся в сезоні. Ми зробили різницю проти надскладного суперника. Ми мали неймовірний менталітет. Осасуна сильно тиснула на нас. Я не бачу стелі для команди.

Результативна феєрія Довбика та Циганкова у відеоогляді матчу Осасуна – Жирона – 2:4

Гол Довбика? Я бачив усі матчі Осасуни, і це дуже складний суперник, у багатьох моментах їм доводилося захищатися. Я побоювався гри, тому що у мене було відчуття, що Осасуна може нав'язати свій футбол нашому, а сталося навпаки. Мені дуже сподобався наш бійцівський менталітет з самого початку гри. Також відігратись з рахунку 2:1 дуже важко.

Перемога, матч, імідж... Для мене це був переломний момент. Я не хочу сказати, що відтепер все зроблено, але я думав, що ми потерпатимемо, тому що Осасуна здатна домінувати над нами в багатьох моментах. Я не думав, що ми настільки здатні грати з м’ячем і повертати його. У нас був неймовірний початок гри. Ви побачите, що я в дуже ейфорійному стані.

Наша ліга – це не Реал, Барселона чи Атлетіко. Я мрію про інше іншими. Я мрію потрапити в чемпіонат з Осасуною, Реал Сосьєдадом, Вільяреалом, Севільєю, Бетісом, Райо Вальєкано... Зараз я мрію бути серед команд, які борються за місця між четвертим і шостим. Я мрію про четверте чи шосте місце, усвідомлюючи, який тиск чиню на себе та клуб. Я бачив дуже конкурентоспроможну команду", – наводить слова Мічела Diaridegirona.

Нагадаємо, що Жирона впевнено переграла Осасуну (4:2), а головним героєм гри став Артем Довбик, який забив і двічі асистував, у тому числі й Віктору Циганкову.

Довбик і Циганков розірвали учасника Суперкубка Іспанії – Артем оформив 1+2, Віктор забив переможний на лідерство