"Ми здобули чудову перемогу, нам підкорилося велике досягнення. Ми гарантували собі єврокубкову весну, це дорогого вартує. Я радий за клуб, радий за всіх українців – ми зробили це для них.

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Матч з Антверпеном вийшов складним, як я й очікував. Важкий суперник. Але в низці моментів ми зіграли дуже добре, дуже організовано і допустили лише один небезпечний момент біля своїх воріт. Водночас ми створили багато моментів попереду і неодноразово могли збільшувати перевагу. Ми контролювали гру в обох фазах – з м'ячем і без м'яча. Що мене особливо потішило – ми були чудові на стандартних положеннях.

Мої хлопці віддали всі сили на полі. Вони продемонстрували відмінне ставлення і проявили справжній бійцівський дух", – сказав Пушіч у коментарі MEGOGO.

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