"Блаугранас" зазнали першої поразки у 2025 році в грі проти Борусії Дортмунд. Проте результат 1:3 вивів каталонців у півфінал Ліги чемпіонів завдяки перемозі вдома з рахунком 4:0.

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Попри прохід в наступний раунд турніру, гравці Барселони не приховували свого занепокоєння після гри.

"Є речі, які нам потрібно виправити, але ми у півфіналі й це головне. Я щасливий, тому що в раніше в схожих випадках така гра могла вислизнути від нас. Я щасливий потрапити у півфіналі після довгої перерви. Наш клуб заслуговує на це", – цитує Рональда Араухо Barca Blaugranes.

Додамо, що в півфіналі Барселона зустрінеться з переможцем пари Баварія – Інтер. Міланський клуб переміг у першому матчі на виїзді з рахунком 2:1.

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