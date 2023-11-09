"Гра Луніна, який замінив травмованого Кепу, показує силу нашої команди.

Неймовірна феєрія Луніна у відеоогляді матчу Ліги чемпіонів Реал – Брага – 3:0

Андрій завжди викладається на тренуваннях, а у матчі він не лише відбив пенальті, а й зробив класний сейв наприкінці зустрічі. Він провів чудову гру", – цитує Родріго Marca.

Нагадаємо, Луніну довелось екстрено міняти Кепу Аррісабалагу, який відчув дискомфорт на передматчевій розминці. Як наслідок, українець став одним з героїв поєдинку, на перших хвилинах відбивши пенальті від Альваро Джало, а у доданий час врятувавши після удару Абеля Руїса впритул.

Лунін допоміг Реалу достроково пробитись у плей-офф Ліги чемпіонів – українець взяв пенальті від Браги