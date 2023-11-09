"Гра Луніна демонструє силу Реала": форвард мадридців вказав на особливу роль українця
Бразильський нападник "вершкових" Родріго оцінив гру українського воротаря Андрія Луніна у матчі Ліги чемпіонів проти Браги (3:0).
"Гра Луніна, який замінив травмованого Кепу, показує силу нашої команди.
Неймовірна феєрія Луніна у відеоогляді матчу Ліги чемпіонів Реал – Брага – 3:0
Андрій завжди викладається на тренуваннях, а у матчі він не лише відбив пенальті, а й зробив класний сейв наприкінці зустрічі. Він провів чудову гру", – цитує Родріго Marca.
Нагадаємо, Луніну довелось екстрено міняти Кепу Аррісабалагу, який відчув дискомфорт на передматчевій розминці. Як наслідок, українець став одним з героїв поєдинку, на перших хвилинах відбивши пенальті від Альваро Джало, а у доданий час врятувавши після удару Абеля Руїса впритул.
Лунін допоміг Реалу достроково пробитись у плей-офф Ліги чемпіонів – українець взяв пенальті від Браги