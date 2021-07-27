"Така гра чудова для вболівальників, але не для тренерів, бо на лавці від подібного можна збожеволіти. СК Дніпро-1 використав свій мінімум моментів, ми ж не використали солідну кількість своїх. Будемо працювати над цим.

Голи з очевидних офсайдів і красивий "самостріл" Сватка у відеоогляді матчу Ворскла – СК Дніпро-1 – 2:2

До гри з дніпрянами підходили через призму гри з КуПС. Дали нашим лідерам зіграти неповний матч, рахунок 2:2 – закономірний. Футбол взагалі будується на помилках. Зараз варто подякувати вболівальникам, які гнали нас уперед. Так, горіли бажанням перемогти, але чогось не вистачило", – наводить слова Ульяницького офіційний сайт Ворскли.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 та Ворскла не змогли виявити сильнішого у скандальному матчі – гра завершилась результативною нічиєю (2:2).

СК Дніпро-1 у меншості розписав бойову нічию з Ворсклою – Довбик оформив дубль, Йовічевіч отримав вилучення