"Коли ми грали спокійно, то створювали першокласні моменти. Зараз ми на вершині турнірної таблиці, що додасть нам спокою та впевненості. Втім, ще є місце для вдосконалення. Зміна тренера завжди приносить неспокій, потрібно засвоювати багато нової інформації. Готовність все реалізувати була 100%. Це найголовніше.

Курйозний автогол голкіпера та дубль Мюллєра у відеоогляді матчу Баварія – Борусія Д – 4:2

Це був хороший перший крок. Гра була занадто дикою, ми хотіли мати більше домінування та контролю. Почали дуже нервово. Вся гра насправді була надто неохайною із занадто великою кількістю втрат м’яча. Бажання відбирати м'яч було надзвичайно високим.

Я відчуваю, через що зараз проходить Юліан. Раніше я був у такій ситуації двічі. Моє звільнення з моїх попередніх двох клубів не мало нічого спільного зі мною. Це життя тренера. Ми постараємося завершити сезон успішно, зокрема, для Нагельсманна та його штабу", – Bayern&Germany наводить уривки післяматчевих коментарів Тухеля.

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