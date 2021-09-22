Туринський Ювентус у важкому матчі 5-го туру італійської Серії А здолав Спецію на виїзді. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Суперники обмінялися голами в середині першої половини. Спершу Мойзе Кін вивів "б'янконері" вперед, пробивши точно в нижній кут після пасу Рабйо. Та вже за п'ять хвилин Еммануель Гаясі розкішно поклав у дев'ятку з кута штрафного.

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На старті ж другого тайму Спеція повела – Жаніс Антіст втік у швидку контратаку і класно поклав під ближню стійку. Юве, однак, знайшов сили вирвати перемогу. На 66-й хвилині Федеріко К'єза впевнено реалізував вихід віч-на-віч із кіпером. Переможний м'яч на 72-й оформив Маттейс Де Ліги, вдало зігравши на добиванні.

Ювентус у важкому матчі переграв Спецію та здобув першу перемогу у сезоні, покинувши зону вильоту