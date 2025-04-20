"Завжди є певна стратегія, особливо, коли доходимо до цього періоду сезону. Нам треба було певні рішення приймати, і жоден вибір не був би оптимальним. Навіть впродовж гри нам довелося робити певні зміни в планах.

Несподівана втрата очок "вовками" в день народження Ашура у відеоогляді матчу Лівий Берег – Полісся – 1:1

Питання відновлення будемо переглядати оперативно. В нас наступні матчі достатньо складні. Так само був складний матч проти Лівого Берега, але була, враховуючи кубкову подію, нагода проявити себе тим, хто менше грає. Хотілося б, щоб не довелося робити термінові непланові заміни. Хотілося б, щоб перемогли, але якщо говорити, що цим матчем десь пожертвували – ні, але наближено до цього.

Забракло загубленого першого тайму. Вплинула на це тривога чи ні, але заміни точно вплинули, і абсолютно кардинально протилежний другий тайм видався. Малюнок гри був зовсім інший. Бракувало забити ще один гол, щоб компенсувати те непорозуміння, яке ми отримали в першому таймі.

Початок був більш-менш спокійний, нічого не передбачало… Будемо називати речі своїми іменами – помилка на стандарті, неприпустима. Гол, який ми пропускаємо, проти команди, яка компактно обороняється, грає максимально прямолінійно, бореться за кожен м’яч – це ускладнювало ситуацію", – сказав Ашур для УПЛ ТБ.

Нагадаємо, наразі житомирський клуб посідає 4-те місце у турнірній таблиці УПЛ. В доробку "вовків" 42 очки після 25-ти турів чемпіонату.

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