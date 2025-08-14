– Сергій Палкін поставив Шахтарю завдання виграти Лігу Європи. Чули про це?

– Після матчу з Карпатами, який Шахтар звів унічию, хоча мав поступитися, можна будь-що казати. Тепер і Динамо з такою заявою може вийти. Говорити – це одне, зробити важче. Я учора також думав, що Динамо пройде Пафос, а вийшло все навпаки. Дочекаємося четверга, побачимо, як Шахтар перемагатиме Панатінаїкос.

– Якщо дивитися по грі, то греки, здається, нічим не вразили Арду Турана.

– Панатінаїкос – добре збалансована команда, досвідчена. На папері Шахтар має його перемагати, а на полі все може скластися інакше. У першій грі вони не пропустили і шанси на вихід в останній раунд кваліфікації залишаються рівними, – сказав Саленко у інтервʼю Футбол 24.

Нагадаємо, перша гра між Шахтарем та Панатінаїкосом завершилась нічиєю 0:0. Матч-відповідь відбудеться вже сьогодні, 14 серпня. Початок – о 21:00.

