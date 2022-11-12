"Говоримо одне й те саме": Мессі звернувся до фанатів Аргентини перед ЧС
Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі відверто звернувся до вболівальників перед, ймовірно, останнім Мундіалем у кар'єрі.
"Як і завжди, перед важливим змаганням ми говоримо одне й те саме. Вдячний за вашу любов. Я так само схвильований, як і ви.
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Будемо сподіватися, що ми, як завжди, докладемо максимум зусиль і будемо боротися за перемогу. Будемо боротися з ким завгодно, тому що ця команда завжди грає на рівних.
Я не сумніваюся, що ми нічого не віддамо просто так, що все може скластися якнайкраще, і я сподіваюся, що Бог допоможе нам", – цитує Мессі Ole.
На катарському Мундіалі Аргентина стартує 22 листопада поєдинком проти Саудівської Аравії. Також суперниками "альбіселесте" будуть Мексика та Польща.
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