"Як і завжди, перед важливим змаганням ми говоримо одне й те саме. Вдячний за вашу любов. Я так само схвильований, як і ви.

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Будемо сподіватися, що ми, як завжди, докладемо максимум зусиль і будемо боротися за перемогу. Будемо боротися з ким завгодно, тому що ця команда завжди грає на рівних.

Я не сумніваюся, що ми нічого не віддамо просто так, що все може скластися якнайкраще, і я сподіваюся, що Бог допоможе нам", – цитує Мессі Ole.

На катарському Мундіалі Аргентина стартує 22 листопада поєдинком проти Саудівської Аравії. Також суперниками "альбіселесте" будуть Мексика та Польща.

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