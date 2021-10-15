"Луческу покаже і розповість, як команда має діяти в суботу. Поки не розбирали для команди гру суперника, тому що не було багатьох гравців. Тепер у нас є два дні для того щоб сконцентруватися тільки на матчі зі Львовом.

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Звісно, нас чекає складна гра з організованою командою, яка буде налаштована відібрати у нас очки. Це нормальне явище, кожен суперник налаштовується і грає по-своєму. Так, буде складно розкривати оборону цієї команди, але ми повинні бути готові до будь-якого сценарію, будь-якого суперника.

Поле Арени Львів? Так, хлопці говорили, що воно важке. Але футболісти київського Динамо повинні бути готові до будь-якого суперника, за будь-яких погодних умов, на будь-якому футбольному полі. Вони повинні адаптуватися до цієї ситуації, демонструвати хороший, результативний футбол і здобути перемогу. Це наше завдання в кожній грі. Для цього ми і готуємося, тренуємося – аби вигравати матчі", – цитує Караса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, після гри збірної України проти Боснії і Герцеговини (1:1) Ілля Забарний та Тарас Степаненко публічно заявили про не надто хороший стан футбольного поля на львівській арені.

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