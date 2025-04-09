"Я дуже пишаюся, показали повну і велику колективну гру. Цей вечір стосується всіх двох факторів, по-перше, тієї атмосфери, яку ми створили за 15 хвилин до початку матчу, я раніше не бачив, тому грати з такою енергією, з такою відданістю вболівальників має величезне значення. А потім чарівні моменти, індивідуальні моменти, які вирішують усі матчі, і перші два голи Деклана підбивають підсумки вечора.

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Ми були впевнені, що зможемо перемогти, тому що ми робили це протягом великих періодів проти найкращих суперників. Я не сумнівався, що можемо видати блискучу гру, оскільки це витало у повітрі під час нашої підготовки до матчу. Ми вірили у це. Вірили, що можемо створити Реалу багато проблем. Це стало головною вивіскою гри – зробімо це реальністю.

Райс був дуже рішучий, тому що ми говорили в останні кілька місяців, що не забивали прямим ударом зі штрафного з вересня 2021 року (Бернлі на виїзді, Мартін Едегор). Тож минуло багато часу, і забити два голи за 12 хвилин такого масштабу й такої якості від одного й того самого гравця, гравця, який ніколи раніше не забивав штрафні удари у своїй кар'єрі, я маю на увазі, які шанси? Він зробив це сьогодні ввечері.

Заміни? Я думаю, у Дека були проблеми з ногою, а Букайо після того, як на ньому сфолили, отримав забій і довелося його замінити.

Це був сезон, у якому нам потрібно адаптуватися. Ми пройшли через багато чого, втратили, ймовірно, нашого найкращого захисника на чотири місяці, і Якуб приходить і показує те, що він показує. Це не збіг, те, як вони тренуються, як вони докладають зусиль і як вони допомагають один одному. З Меріно це знову його відданість справі, його бажання вивчити позицію, постійно думати про те, що він може запропонувати команді, і команда адаптується до його якостей, щоб спробувати забезпечити найкращий результат", – цитує Артету офіційний сайт Арсенала.

Нагадаємо, що матч-відповідь між "канонірами" та Реалом відбудеться 16 квітня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

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