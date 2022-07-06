37-річний португалець другий рік поспіль хоче змінити клубну прописку. Претендентами нібито є Баварія, Челсі та навіть Барселона. Про інтерес останньої почали говорити напередодні після зустрічі агента Роналду Жорже Мендеша з Жоаном Лапортою.

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Сьогодні президент каталонців підтвердив факт спілкування з менеджером. "Так, я з ним вечеряв. Ми обговорили питання трансферного ринку. Кріштіану? Ми спілкувались про все, але я не буду уточнювати про що саме. З ним завжди цікаво поговорити, щоб дізнатися про справи на трансферному ринку", – цитує Лапорту Marca.

Втім, топовий інсайдер Жерар Ромеро повідомив, що про перехід зірки Манчестер Юнайтед до Барселони не йдеться, адже Мендеш має й інших клієнтів, зокрема Рубена Невеша з Вулверхемптона та Бернарду Сілву з Ман Сіті.

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