Збірна України продовжує підготовку до матчу відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії. Про чудовий мікроклімат у команді можуть свідчити публікації гравців у соцмережах, які повністю передають настрій у колективі.

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Для прикладу, капітан Шахтаря Тарас Степаненко потролив свого одноклубника Юхима Коноплю, опублікувавши в Instagram спільне фото з Олександром Зінченком, Михайлом Мудриком та Назарієм Русином. "Готую Коноплю до АПЛ. Інші козаки вже там", – підписав світлину капітан "гірників".

Нагадаємо, Зінченко нині захищає кольори Арсенала, Мудрик виступає за Челсі, а Русин нещодавно приєднався до Сандерленда у Чемпіоншипі.

До слова, контракт 24-річного Коноплі з Шахтарем чинний до 30 вересня 2026 року, а Transfermarkt оцінює його у 4 млн євро.

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