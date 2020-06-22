"Готуєшся тиждень – вбивають за 90 хвилин": хавбек Колоса розніс арбітра поєдинку з Динамо

Півзахисник ковалівського Колоса Вадим Мілько поділився емоціями після скандального поєдинку 27-го туру Прем'єр-ліги проти київського Динамо (1:2). Арбітр матчу Сергій Бойко призначив 4 пенальті.

"За гарячими слідами не хочеться зараз наговорити якихось дурниць. Ти готуєшся тиждень, працюєш. Людина прийшла, тебе за 90 хвилин вбила, всі твої старання стають даремними. Треба дивитися, буде пожива для роздумів нашим експертам.

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Психологічно це дуже важко до забитого пенальті. Ну це Динамо, я все розумію, звичайно, але вибачте... Будемо дивитися, нехай експерти дивляться. Я зараз за гарячими слідами, потрібно відео глянути. По грі людина не може взяти на себе відповідальність – раз момент, другий момент. Це перетворюється в якийсь цирк.

Це не те що моя команда Колос – ми заробили два чистих пенальті. Навіть VAR не дивилися. Щодо пенальті в наші ворота. Я йому cказав: "Ти ще свій момент знайдеш", коли VAR дивився і не поставив пенальті. Блін, це смішно.

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Мені найприємніше за команду, що ми дали бій, билися, виглядали гідно, а нехай все це буде на їхній совісті. Я за свою команду хочу говорити, а не про Динамо або суддівство. Вам здалося збоку, що перший тайм спокійний. Вирували емоції на полі. Весь перший тайм пройшов на зіткненнях, ніхто не хотів поступатися. У другому пішли атаки, напевно, ми заслужили свої пенальті.

Ми свої моменти не забили. Десь ми винні в нереалізації, Динамо забило, з чим я їх і вітаю", – цитує Мілька Трибуна з посиланням на "Профутбол".

Нагадаємо, що всі три м'ячі в поєдинку Динамо – Колос були забиті з одинадцятиметрових. Пенальті хавбека ковалівців Богданова парирував голкіпер господарів Бущан.

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