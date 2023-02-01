"Професіональна команда на чолі з новим головним тренером розпочала роботу і готується влітку дебютувати у змаганнях Першої ліги ПФЛ. Це право наша команда заслужила за спортивним принципом у 2021 році, у змаганнях, які не були дограні через повномасштабне вторгнення в Україну.

Екс-тренер Олександрії очолив Лівий берег

Ми вкотре засвідчуємо повагу нашим фанатам, які увесь цей час були з нами, підтримували у цей непростий для нашої країни час, цікавилися новинами зі стану клубу. Ми продовжуємо рухатись далі, команда лише формується, чекайте багато цікавого. Ми обов'язково переможемо у війні з російськими загарбниками, продовжимо розвивати футбол і радувати вас яскравим футболом", – йдеться у офіційний заяві клубу.

Нагадаємо, Лівий берег оголосив про припинення виступів на професіональному рівні у червні 2022 року, продовживши функціонувати лише як дитячо-юнацька Академія. На момент зупинки сезону-2021/22 кияни посіда у групі А Другої ліги другу сходинку, що дозволяє клубу підвищитися у класі.

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