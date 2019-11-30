"Готуємось дати бій", – Санжар сподівається на позитивний результат у матчі з Зорею

Головний тренер львівських Карпат Роман Санжар поділився очікуваннями від поєдинку 16-го туру УПЛ проти луганської Зорі.

"Команда працює. Я задоволений грою, але незадоволений результатами, як і хлопці. Та ми продовжуємо вірити, що команда зможе перемогти. Готуємося до серйозного суперника. Зоря – хороша команда, але ми готуємося дати бій", – сказав Санжар у коментарі програмі Футбол NEWS.

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Нагадаємо, сьогодні, 30 листопада, о 14:00 Карпати на виїзді зустрінуться з Зорею. Луганці після 15 турів набрали 28 очок і посідають третю сходинку турнірної таблиці, львів’яни з 11-ма балами йдуть десятими.

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