"Готуємось дати бій", – Санжар сподівається на позитивний результат у матчі з Зорею

Євро-2020 — 13:30 17059
-
Євро-2020: де відбудуться матчі, як і коли придбати квитки на поєдинки збірної України та скільки вони коштують
-
Зіна, у нас проблеми! Чому футбол Гвардіоли знову розкусилиОвертайм — 12:00 4186
-
Жеребкування Євро-2020 вже сьогодні: Україна та інші збірні знають всі розклади – кошики, перші суперники, де дивитисьЄвро-2020 — 11:50 299660
-
Емері був приречений в Арсеналі – 9 капітанів, тролінг та захмарні амбіції середняка як діагноз для "канонірів"Англія — 10:00 1691
-
Зоря – Карпати та ще два матчі УПЛ. АнонсУкраїна — 08:00 2077