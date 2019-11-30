toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЄВРО-2020 ЗБІРНА УКРАЇНИ ЗОРЯ - КАРПАТИ

"Готуємось дати бій", – Санжар сподівається на позитивний результат у матчі з Зорею

13:43 140 Читать на русском
"Готуємось дати бій", – Санжар сподівається на позитивний результат у матчі з Зорею
Роман Санжар / ФК Карпати

Головний тренер львівських Карпат Роман Санжар поділився очікуваннями від поєдинку 16-го туру УПЛ проти луганської Зорі.

54’ Віталій Вернидуб
 
54’ Віталій Вернидуб

"Команда працює. Я задоволений грою, але незадоволений результатами, як і хлопці. Та ми продовжуємо вірити, що команда зможе перемогти. Готуємося до серйозного суперника. Зоря – хороша команда, але ми готуємося дати бій", – сказав Санжар у коментарі програмі Футбол NEWS.

Нагорняк: В Чернігові зійдуться головні претенденти на бронзу

Нагадаємо, сьогодні, 30 листопада, о 14:00 Карпати на виїзді зустрінуться з Зорею. Луганці після 15 турів набрали 28 очок і посідають третю сходинку турнірної таблиці, львів’яни з 11-ма балами йдуть десятими.

Зоря – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс

blog_ava
Зоря – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс
08:00
2077
Теги
Зоря Зоря Карпати Карпати Роман Санжар Роман Санжар УПЛ Зоря - Карпати
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
14
хв
Баварія
19:30
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук