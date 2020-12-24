"Влітку ми розмовляли з мюнхенцями не тільки про моє майбутнє, а і про плани Баварії. Вони сказали, що цінують мене як людину і гравця, і що я можу знову опинитися в клубі.

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Я часто пишу Фліку, але у нього щільний графік в Баварії. Це чудовий тренер. Прийняти команду в середині сезону і завоювати з нею требл – це вражаюче.

Повернення в Бундеслігу? Я не відкидаю цю можливість, але зараз я в ПСВ, і я повністю сконцентрований на наших цілях", – цитує Гьотце Sport Bild.

Влітку 28-річний Маріо на правах вільного агента перейшов з Борусії Д у ПСВ. У нинішньому сезоні чемпіонату Нідерландів Гьотце провів 8 матчів, в яких відзначився трьома голами та двома асистами.

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