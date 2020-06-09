Гьотце вперше став батьком – зворушливе фото

Півзахисник дортмундської Борусії Маріо Гьотце забив свій найважливіший гол в житті.

Німецька модель Анн-Катрін Бреммель народила первістка для Маріо Гьотце. 28-річний півзахисник поділився радістю в Instagram.

Борусія Д офіційно підтвердила, що Гьотце покине клуб

"Наш син Рим народився 5 червня. Ми по-справжньому щасливі! Рим і його мама почуваються добре", – підписав Маріо зворушливе фото рук усіх дійових осіб.

У нинішньому сезоні Бундесліги Гьотце провів 15 матчів, в яких відзначився трьома голами.

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