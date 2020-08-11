Гьотце відмовив Бекхему – ветеран Бундесліги зацікавлений у європейських клубах

Німецький півзахисник Маріо Гьотце поки не має наміру переїжджати за океан.

Власник ФК Інтер Маямі Девід Бекхем запрошував Маріо Гьотце у свою команду, але отримав негативну відповідь від хавбека, повідомляє Bild.

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28-річний гравець не виключає свого завершення кар'єри у МЛС, але поки хоче продовжити свої виступи у Європі. Нагадаємо, влітку Маріо покинув табір дортмундської Борусії на правах вільного агента. Раніше ЗМІ приписували інтерес до німця з боку мадридського Атлетіко.

У минулому сезоні Бундесліги Гьотце провів 15 матчів, в яких відзначився трьома голами.

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