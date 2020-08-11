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Гьотце відмовив Бекхему – ветеран Бундесліги зацікавлений у європейських клубах

18:05 - Читать на русском
Гьотце відмовив Бекхему – ветеран Бундесліги зацікавлений у європейських клубах
Маріо Гьотце / Фото ФК Борусія Д

Німецький півзахисник Маріо Гьотце поки не має наміру переїжджати за океан.

Власник ФК Інтер Маямі Девід Бекхем запрошував Маріо Гьотце у свою команду, але отримав негативну відповідь від хавбека, повідомляє Bild.

Борусія Д визначила, хто гратиме під культовим номером у новому сезоні – він належав чемпіону світу

28-річний гравець не виключає свого завершення кар'єри у МЛС, але поки хоче продовжити свої виступи у Європі. Нагадаємо, влітку Маріо покинув табір дортмундської Борусії на правах вільного агента. Раніше ЗМІ приписували інтерес до німця з боку мадридського Атлетіко.

У минулому сезоні Бундесліги Гьотце провів 15 матчів, в яких відзначився трьома голами.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

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Теги
Трансфери Маріо Маріо Гьотце Девід Девід Бекхем Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Інтер Маямі Інтер Маямі
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