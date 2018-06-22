Гьотце цікавить 3 клуби АПЛ

Арсенал, Евертон та Вест Хем зацікавились німецьким півзахисником Маріо Гьотце.

Хавбек Борусії Д Маріо Гьотце може продовжити кар'єру в АПЛ. За інформацією Sky Sports, інтерес до футболіста проявляють Арсенал, Евертон на Вест Хем Юнайтед.

Набіль Фекір не перейшов з Ліона у Ліверпуль: як це було та кого хоче Юрген Клопп тепер

Також, як повідомляє джерело, боротьбу за автора переможного голу у фіналі ЧС-2014 ведуть Марсель та Валенсія.

У сезоні 2017/2018 Гьотце провів 23 матчі в Бундеслізі, забивши 2 голи і віддавши 4 асисти, а Борусія фінішувала на 4 сходинці.