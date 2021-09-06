ПСВ на офіційному сайті оголосив, що 29-річний німець, який забив переможний гол у фіналі ЧС-2014, поставив свій підпис під новим контрактом.

Гьотце засмучений вильотом з Ліги чемпіонів від Яремчука і Ко

Нова угода Маріо Гьотце розрахована до літа 2024 року. Зауважимо, що термін дії вже попереднього контракту завершувався в кінці нинішнього сезону. З моменту свого переходу в жовтні 2020 року Маріо провів за ПСВ 35 матчів, забив 10 голів і віддав 10 результативних передач.

Відтак, Гьотце спробує ще раз досягти цілі – вивести ейндховенців у груповий етап Ліги чемпіонів. Цього року ПСВ постраждав у кваліфікації від Романа Яремчука та його Бенфіки.

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