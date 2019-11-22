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Гьотце назвав головну умову, за якої залишиться у Борусії Д

00:50 118 Читать на русском
Гьотце назвав головну умову, за якої залишиться у Борусії Д
Маріо Гьотце / Фото з відкритих джерел

Недостатня кількість ігрового часу змушує півзахисника дортмундської Борусії йти на радикальні кроки.

Півзахисник дортмундської Боруссії Маріо Гьотце незадоволений своїм становищем у німецькому клубі і може його покинути, повідомляє видання Sport Bild. Контракт 27-річного футболіста чинний до літа 2020 року, однак, якщо головний тренер Люсьєн Фавр залишиться на своєму посту, гравець змушений буде шукати інше продовження кар’єри.

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Керівництво "джмелів" прагне зберегти футболіста, але Маріо не бажає грати під керівництвом нинішнього тренера – саме тому переговори щодо продовження контракту були припинені. У той же час Маріо готовий піти на зниження зарплати, щоб залишитися в клубі при іншому тренері, але хоче грати, а не сидіти на лавці. До слова, зарплатня футболіста складає 10 млн євро на рік.

Нагадаємо, у поточному сезоні півзахисник зіграв в одинадцяти поєдинках, в яких забив два голи та віддав один асист.

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Теги
Маріо Гьотце Маріо Гьотце Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Люсьєн Фавр Люсьєн Фавр
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