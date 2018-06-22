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Гьотце може перейти в Ліверпуль

15 червня 13:05 519 Читать на русском
Гьотце може перейти в Ліверпуль
Маріо Гьотце / Reuters

Півзахисник дортмундської Борусії Маріо Гьотце потрапив у коло інтересів Ліверпуля.

26-річний півзахисник вже цього міжсезоння може перебратись на туманний Альбіон та захищати кольори Ліверпуля, повідомляє видання Liverpool Echo.

Набіль Фекір не перейшов з Ліона у Ліверпуль: як це було та кого хоче Юрген Клопп тепер

Після фіаско з придбанням півзахисника Ліона Набіля Фекіра англійський клуб знову зайнявся пошуками нового гравця. Головний тренер Ліверпуля Юрген Клоппа раніше працював з Гьотце в Борусії, та не раз відзначав, що хотів би знову попрацювати Маріо.

Раніше повідомлялось, що Арсенал, Евертон та Вест Хем теж цікавляться німецьким півзахисником.

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