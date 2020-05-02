Гьотце може опинитися у чемпіонаті Франції

Півзахисник дортмундської Борусії Маріо Гьотце має варіант із переїздом до французької Ліги 1 в найближче трансферне вікно.

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Раніше Гьотце цікавилося чимало клубів Ліги 1. Однак, реальну пропозицію готові зробити лише "орлята". Влітку Гьотце стане вільним агентом і планує змінити клубну прописку. Також на 27-річного півзахисника нібито є попит в Італії.

У нинішньому сезоні Маріо Гьотце провів 19 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.

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