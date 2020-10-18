Екс-півзахисник Борусії та Баварії Маріо Гьотце відзначився голом у поєдинку 7-го туру чемпіонату Нідерландів Зволле – ПСВ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Ередивізі, 5-й тур

Зволле – ПСВ – 0:3

Голи: Гьотце, 9, Мален, 18, 39

Гьотце офіційно став гравцем ПСВ

Середняк Зволле приймав явного фаворита ПСВ у домашніх стінах. У цьому матчі відбулась знакова для Маріо Гьотце подія – він оформив свій дебют за нідерландського гранда, вийшовши у стартовому складі. Ба більше, 28-річний німець зумів відзначитись голом вже на 9 хвилині. Гьотце вдало скористався помилкою захисника, який необачно віддав на голкіпера – Маріо на класі прибрав воротаря та забив дебютний для себе м'яч за "фермерів".

У першому таймі ПСВ ще двічі відзначився, а от Зволле не зумів реалізувати пенальті. Маріо Гьотце був замінений на 67 хвилині, проте все ж посприяв перемозі своєї команди. 3:0 – 28-річний хавбек вдало дебютує за "червоно-білих".